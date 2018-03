Actualidade

O gigante japonês Toyota decidiu suspender os testes de condução autónoma nos Estados unidos, justificando com o impacto emocional sobre as suas equipas, após um acidente mortal com um veículo em modo de auto-condução da Uber.

A companhia automobilística conduzia testes com veículos autónomos na área de São Francisco (Califórnia) e em Ann Arbor (Michigan), onde se encontra o centro de investigação Toyota.

As outras três operações em recintos fechados, nos mesmos estados, vão prosseguir.