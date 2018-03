Actualidade

A chuva regressa ao território do continente na sexta-feira e prolonga-se pelo menos até domingo, prevendo-se ainda vento forte e queda de neve, segundo a meteorologista Maria João Frada.

"Hoje ainda vamos ter um dia com céu pouco nublado ou limpo. A partir do início da manhã teremos períodos de maior nebulosidade no Norte e Centro e no Minho e Douro Litoral, já com possibilidade de ocorrência de chuva fraca", adiantou à Lusa a meteorologista Maria João Frada.

Segundo a especialista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), nos próximos dias e pelo menos até domingo vem a passagem de superfícies frontais, embora não sejam de atividade muito forte [que] vão dar alguma precipitação no continente.