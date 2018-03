Actualidade

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno negativo, com o principal índice (PSI20) a cair 0,40%, para 5.408,46 pontos.

Na quarta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou no verde, ganhando 0,16% para 5.429,97 pontos, em contraciclo com a maioria das principais praças europeias, com a Altri a liderar ganhos e a Jerónimo Martins a encabeçar as perdas.

Das 18 cotadas que integram o índice PSI20, oito subiram, oito desceram e duas ficaram inalteradas (Corticeira Amorim e F. Ramada).