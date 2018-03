Actualidade

As Comores voltaram a enviar para Maiote um navio com quase uma centena de pessoas a bordo que tinham sido expulsas anteriormente do território ultramarino francês.

O navio "Gombessa" com 93 pessoas a bordo, na maior parte originárias das Ilhas Comores, dirigiu-se inicialmente para Maiote, mas foi obrigado a regressar à origem com os mesmos passageiros por ordem das autoridades francesas.

Por outro lado, de acordo com a Agência France Presse as autoridades do governo das Comores proibiram através de um decreto o regresso dos emigrantes ao próprio país.