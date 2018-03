Actualidade

A segunda edição do Festival do Contrabando de Alcoutim vai começar na sexta-feira, com a ponte pedonal sobre o rio Guadiana como "símbolo" da "união" entre a vila algarvia e a localidade espanhola de San Lucar, disse o presidente da Câmara.

O presidente da autarquia algarvia, Osvaldo Gonçalves, falou com a agência Lusa sobre o festival que se realiza até domingo, e explicou que a iniciativa procura "conquistar espaço no âmbito dos grandes eventos que se realizam no território do Baixo Guadiana, como são a montante o festival Islâmico de Mértola e, a jusante, os Dias Medievais de Castro Marim".

Osvaldo Gonçalves disse que, apesar de apostar na mesma "tipologia de evento", o festival está "ancorado na história", tem a ver "com a raia e as questões do contrabando" e "toda a dinâmica do que foram os tempos do contrabando estará, de uma forma ou outra, ao longo dos três dias, espelhada num conjunto de atividades" programadas com apoio do programa 365 Algarve.