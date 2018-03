Actualidade

O Conselho Supremo de Rádio e Televisão da Turquia, órgão responsável pelos meios audiovisuais, vai passar a controlar também a difusão sonora e visual através da internet.

De acordo com o jornal Hurryette o governo turco aprovou na quarta-feira à noite um projeto lei para regular as licenças de emissão através da internet e que requerem a autorização de segurança do Departamento Nacional de Informações e da polícia.

"Já quase não restam meios que permitam à oposição difundir mensagens. A internet é um dos meios onde se podem ouvir as vozes da oposição", disse hoje à agência EFE Ismet Demirdogen, membro do Partido Popular Republicano.