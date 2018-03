Actualidade

O encenador Jorge Silva Melo e a atriz Maria João Luís apresentam, na segunda-feira, o livro "Jorge Gonçalves, fotografias. 20 anos de trabalhos", na biblioteca da Imprensa Nacional, em Lisboa, informaram hoje os Artistas Unidos.

Dado à estampa pelo Artistas Unidos e pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, o livro é lançado na véspera do Dia Mundial do Teatro e reúne trabalhos realizados por Jorge Gonçalves, ao longo de 20 anos.

"Foi, faz agora vinte anos. Nem sei se foi alguém que mo recomendou, se foi por eu já ter visto as suas belíssimas fotografias de Vera Mantero ou de João Fiadeiro, não sei. Sei que, uma tarde nos finais de junho de 1998, o Jorge Gonçalves nos apareceu, nos Recreios da Amadora, num ensaio quase final de 'Aos que Nascerem Depois de Nós', um espetáculo que dirigi com canções de Bertolt Brecht", escreve Jorge Silva Melo sobre o seu primeiro encontro com o fotógrafo.