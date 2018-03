Actualidade

O Japão propôs à Coreia do Norte um encontro entre os líderes dos dois países, Shinzo Abe e Kim Jong-un, em linha com as cimeiras previstas entre Pyongyang, Seul e Washington, segundo fontes do executivo nipónico.

Tóquio estendeu esta oferta com o objetivo de lidar com a desnuclearização do país e com os sequestros de cidadãos japoneses cometidos há décadas pelo regime norte-coreano, disseram fontes do governo citadas pela agência japonesa Kyodo.

O porta-voz do executivo, Yoshihide Suga, não quis confirmar esta informação, embora tenha apontado que Tóquio e Pyongyang "mantêm canais abertos de informação" e que o executivo nipónico "contempla todas as opções" para lidar com o Norte, quando questionado hoje numa conferência de imprensa.