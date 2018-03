Sarampo

Dois terços dos casos positivos de sarampo do atual surto são de profissionais de saúde com as duas doses necessárias da vacina, segundo o Ministério da Saúde.

O secretário de Estado adjunto da Saúde, Fernando Araújo, disse hoje aos jornalistas que não vê necessidade de tornar obrigatória a vacinação contra o sarampo, como chegou a sugerir o comissário europeu para a Saúde.

Vytenis Andriukaitis defendeu quarta-feira, em Bruxelas, a obrigatoriedade de vacinação para os profissionais de saúde e ainda a harmonização na União Europeia (UE) do calendário de imunizações para as crianças.