Mundial2018

O extremo Gelson Martins já treinou hoje integrado com a seleção portuguesa de futebol, depois de na quarta-feira ter apenas feito corrida nos primeiros minutos de treino abertos à imprensa.

O futebolista do Sporting subiu hoje ao relvado principal na Cidade do Futebol, em Oeiras, e integrou de imediato os exercícios com bola, com o selecionador Fernando Santos a dividir o grupo em dois.

Portugal prepara os jogos particulares, de preparação para o Mundial2018, com o Egito, na sexta-feira em Zurique (19:45 de Lisboa), e na segunda-feira com a Holanda, em Genebra (19:30).