Actualidade

Mais de 2.000 consumidores que estavam no mercado livre de eletricidade regressaram em janeiro ao mercado, optando pelo novo regime equiparado ao das tarifas reguladas, de acordo com dados da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Desde janeiro, as famílias no mercado livre de eletricidade passaram a poder regressar à tarifa regulada, mantendo o mesmo comercializador, se este disponibilizar o novo regime, ou voltando ao fornecedor em mercado regulado, a EDP - Serviço Universal.

De acordo com o relatório do mercado liberalizado de janeiro, hoje divulgado, "cessaram contrato no mercado 13.248 clientes sem que tenham celebrado outro contrato de fornecimento e regressaram ao mercado regulado (MR) 2.058 clientes, decorrendo já da possibilidade dos consumidores domésticos de eletricidade optarem pelo regime equiparado ao das tarifas transitórias ou reguladas".