Tancos/Armas

O PSD afirmou hoje que o relatório sobre o furto de material de guerra nos Paióis Nacionais de Tancos não traz conclusões nem factos novos, classificando-o como "a continuação de uma espécie de novela de falta de esclarecimento" sobre o que aconteceu.

No final da reunião do grupo parlamentar do PSD, o líder parlamentar, Fernando Negrão, apontou que este foi um dos dois temas tratados hoje pela bancada, a par dos incêndios.

"O relatório de Tancos não é mais que um repositório de documentos, não nos traz conclusões, não traz factos novos, é mais uma vez a continuação de uma espécie de novela, de falta de esclarecimento sobre o que aconteceu efetivamente nos paióis de Tancos", lamentou Fernando Negrão.