Actualidade

O Presidente angolano propôs hoje para o ano 2020 a realização das primeiras eleições autárquicas em Angola, que deverão ser implementadas faseadamente.

João Lourenço discursava na abertura da primeira reunião do Conselho da República de Angola, que conta com a presença do ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos.

O chefe de Estado angolano referiu que, sendo estas as primeiras eleições autárquicas, devido à extensão territorial de Angola e à inúmera quantidade de municípios, é necessário tempo para a sua conveniente preparação.