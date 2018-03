Greve/Enfermeiros

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, considera que o ministro da Saúde "não tem sido capaz de resolver as questões das carreiras" dos profissionais do setor e defende a intervenção do primeiro-ministro.

Catarina Martins falava aos jornalistas em frente do Hospital de São José, em Lisboa, onde hoje o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) fez um balanço da greve que estes profissionais iniciaram hoje.

"Tem faltado ao ministro da Saúde capacidade de dialogar com os vários profissionais de saúde. Temos as questões das carreiras dos enfermeiros por resolver há tanto tempo, mas também com os médicos e os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica".