Actualidade

Condeixa-a-Nova, Coimbra, 22 mar (L) - O município de Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, organiza no domingo uma via-sacra ao vivo com mais de uma centena de atores e figurantes, que vai terminar nas ruínas de Conímbriga, foi hoje anunciado.

Intitulada "Nos Caminhos Romanos", a recriação dos últimos passos de Jesus Cristo inicia-se junto ao tribunal de Condeixa-a-Nova, com o julgamento do Pretório, e engloba nove estações da via-sacra, até à crucificação e ressurreição, que será representada dentro da antiga cidade romana, onde existe uma basílica paleocristã, que deu origem à Diocese de Coimbra.

"Este é mais um passo no envolvimento da população na recriação dos últimos momentos de Jesus e de valorização do nosso património romano", disse o presidente da Câmara Municipal, Nuno Moita, em conferência de imprensa.