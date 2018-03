Actualidade

A Economist Intelligence Unit (EIU) defende que o Governo de Moçambique está a prolongar as negociações com os credores de propósito e que conversações demoradas também beneficiam os bancos envolvidos nos empréstimos às empresas públicas.

"As negociações sobre a reestruturação da dívida vão prolongar-se durante vários anos; estes atrasos servem a Frelimo, o partido no poder, cujos principais membros contratarem os empréstimos que foram considerados 'ilegais' por um inquérito parlamentar e um exemplo de 'crónica má conduta' por auditores internacionais", lê-se num comentário dos analistas da revista britânica The Economist.

De acordo com a análise, enviada aos investidores e a que a Lusa teve acesso, "as negociações prolongadas também servem provavelmente os bancos Credit Suisse e VTB, que trataram dos empréstimos, já que podem ser responsabilizados pela negligência em não terem identificado ilegalidades e ou corrupção".