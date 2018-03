Actualidade

O presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, vai faltar a uma iniciativa de limpeza de mato e gestão de combustível marcada para sábado, com a presença da ministra do Mar, por não ser "um político de 'show off'".

"Eu sou um político de ação. O trabalho que estamos a fazer é sério, no terreno, de sensibilização e de preparação dos meios para a época de incêndios. Nunca fiz limpeza de matas, portanto, não é para aparecer na fotografia que agora vou simular que estou a fazer", afirmou hoje aos jornalistas o autarca social-democrata, no final da reunião de Câmara.

A ministra Ana Paula Vitorino estará no sábado numa iniciativa de corte de mato junto ao Centro Meteorológico de Viseu, marcada para as 10:30.