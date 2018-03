Actualidade

O presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques (PSD), disse hoje que o interlocutor do Governo relativamente ao processo de descentralização é a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), apesar de considerar legítimo que o assunto seja debatido.

Em declarações aos jornalistas, Almeida Henriques disse que a I Cimeira das Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto, que se realizou na terça-feira, em Sintra, "não deixa de ser um momento simbólico do ponto de vista de os autarcas estarem juntos a defenderem posições conjuntas".

No entanto, no que respeita à negociação do processo de descentralização, "o interlocutor do Governo é a ANMP", da qual é vice-presidente, frisou.