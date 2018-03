Actualidade

A Associação dos Moradores e Amigos da Foz Velha pediu à Câmara do Porto uma fiscalização imediata às obras a decorrer na rua do Montebelo, alegando não terem licença nem parecer da Direção Regional de Cultura do Norte.

Numa carta dirigida ao presidente da autarquia, o independente Rui Moreira, datada de segunda-feira e a que a Lusa teve hoje acesso, a Associação dos Moradores e Amigos da Foz Velha (AMAFV) denuncia e reclama estarem a "decorrer obras de demolição em imóvel classificado e sem a necessária licença", solicitando assim uma "fiscalização imediata" aos trabalhos em curso "por forma a impedir-se, de imediato, a continuação" dos mesmos, através de um embargo.

Em causa está o projeto de uma edificação de uma "estrutura residencial de pessoas idosas" na rua de Montebelo e travessa Alegre, na Foz Velha - zona protegida por lei -, que a associação considera que "não reúne condições" legais para ser aprovado.