Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) confirmaram hoje formalmente a nomeação do espanhol Luis de Guindos como sucessor do português Vítor Constâncio na vice-presidência do Banco Central Europeu (BCE).

"Decisão do Conselho Europeu: Luis de Guindos foi nomeado vice-presidente do BCE", anunciou na sua página na rede social Twitter.

Os chefes de Estado e de Governo dos 28 deram luz verde à nomeação do antigo ministro da Economia espanhol, que vai assumir o cargo, atualmente ocupado pelo português Vítor Constâncio, a 01 de junho, para um mandato de oito anos.