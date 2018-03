Actualidade

Um casal de polacos foi hoje condenado, no tribunal de Lisboa, a sete e seis anos e meio de prisão efetiva por tráfico internacional de drogas sintéticas pagas em moeda virtual (bitcoins).

O tribunal coletivo deu como provado o crime de tráfico de droga de que vinham acusados e condenou Grezegorz Lesniowski, de 40 anos, a sete anos de cadeia e a sua mulher Sylvia, de 34, a cinco anos e seis meses.

As substâncias psicotrópicas eram enviadas para vários mercados, na Europa e nos Estados Unidos, em cartas e encomendas que, quando não eram reclamadas, os correios reenviavam ao remetente, cuja morada era a do Lidl do Linhó.