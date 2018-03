Seca

Todas as albufeiras do país estão agora com mais água do que há um ano, disse hoje o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes.

"Há uma semana havia ainda albufeiras a sul com menos água do que no ano passado. Hoje isso já não existe, todas as albufeiras têm mais água", disse o ministro aos jornalistas no âmbito de uma cerimónia para assinalar o Dia Mundial da Água.

O ministro reafirmou também que "a água não vai faltar nas torneias de ninguém este ano", mas alertou, no entanto, que "vai haver seca" de novo.