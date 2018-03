Actualidade

A Efacec disse hoje que as afirmações dos Órgãos Representativos dos Trabalhadores (ORT's) são "totalmente falsas".

"A Efacec, enquanto grupo, é indiscutivelmente um recrutador de referência em Portugal, hoje e nos próximos anos. Um grupo com 2.538 trabalhadores. [...] Está em curso o programa '700 Recruta mais', o objetivo é recrutar, até 2020, 700 profissionais relacionados com as novas tendências, como a mobilidade elétrica e automação, unidades de negócio da Efacec em crescimento. [...] Nos dois primeiros meses de 2018, o grupo já recrutou 85 colaboradores. Dito isto, são totalmente falsas as afirmações proferidas pelos ORT's", disse, em comunicado, a empresa.

Em causa está a greve dos trabalhadores da Efacec, marcada para esta sexta-feira, contra os "despedimentos encapotados no grupo".