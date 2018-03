Actualidade

Os quatro homens detidos na sequência da apreensão de 340 quilogramas de cocaína, após buscas realizadas em Santarém, Portalegre e Viseu, ficaram em prisão preventiva, anunciou hoje a Guarda Nacional Republicana (GNR).

De acordo com o comunicado, os detidos foram presentes no Tribunal Judicial do Barreiro na quarta-feira e hoje, tendo-lhes sido decretada a medida de coação mais gravosa.

A GNR anunciou na terça-feira a apreensão de 340 quilogramas de cocaína, avaliada em mais de 20 milhões de euros, e a detenção de quatro homens, após buscas realizadas nos distritos de Santarém, Portalegre e Viseu.