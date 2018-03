Incêndios

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje que o ex-secretário de Estado da Administração Interna Jorge Gomes, que apontou a existência de dados "falsos" no relatório sobre os incêndios de outubro, sabe melhor do que ninguém o que aconteceu.

Questionado sobre as declarações de Jorge Gomes, à margem da "cimeira da primavera" do Conselho Europeu, a decorrer em Bruxelas, António Costa escusou-se "a comentar factos da política nacional", mas lembrou que "ninguém melhor do que o ex-secretário Jorge Gomes sabe o que aconteceu e poderá falar sobre essa matéria".

O ex-secretário de Estado da Administração Interna criticou hoje a Comissão Técnica Independente aos incêndios de outubro por ausência de direito ao contraditório e apontou a existência de dados "falsos" sobre meios de combate disponíveis.