Actualidade

O teatro, como serviço público, merecia celebrar o seu dia com outra liberdade de perspetivas e existência real, defende o Teatro da Rainha, companhia que sexta-feira assinala a data, com espetáculos gratuitos nas Caldas da Rainha.

O encenador Fernando Mora Ramos, responsável pelo Teatro da Rainha, questiona-se hoje se "há razões para celebrar este Dia Mundial do Teatro" (27 de março), que a companhia comemora na sexta-feira, num panorama em que "o estado do mundo é mau" e "o estado do nosso teatro, miserável".

Numa tomada de posição enviada hoje à agência Lusa, a companhia sediada nas Caldas da Rainha, defende que o teatro, "sendo um serviço público geral e universal, merecia estar a celebrar o seu dia com outra liberdade de perspetivas e existência real". Mas, para isso, "teria de estar entrosado com uma democracia culta e adulta", que o país "não tem".