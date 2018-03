Incêndios

A comissão técnica independente de análise aos incêndios de 2017 admitiu hoje que o relatório dos fogos de outubro pode ter informação que "não esteja totalmente correta", ressalvando, no entanto, que todos os dados resultam de documentação oficial.

"O que asseguro é que utilizámos documentação oficial, portanto não asseguro que na documentação oficial não haja, eventualmente, qualquer indicação que não esteja totalmente correta", afirmou o presidente da comissão técnica independente, João Guerreiro, em declarações à agência Lusa.

Questionado sobre as críticas do ex-secretário de Estado da Administração Interna Jorge Gomes ao relatório sobre os incêndios de outubro de 2017, João Guerreiro assegurou que a comissão independente vai "estudar exatamente as considerações", indicando que o ex-governante lhe fez chegar uma carta com apreciações ao documento.