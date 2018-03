Actualidade

A Deco Proteste enviou hoje uma carta ao Facebook, com o objetivo de perceber se os dados dos perfis portugueses foram utilizados indevidamente pela empresa norte-americana Cambridge Analytica.

"No seguimento das notícias que deram conta do uso indevido de dados pessoais por uma empresa norte-americana ligada ao Facebook - a Cambridge Analytica -, a DECO Proteste e as organizações suas congéneres da Bélgica, Itália, Espanha e Brasil pediram esclarecimentos à empresa de Mark Zuckerberg. Numa carta enviada hoje, questionam se os perfis dos utilizadores destes quatro países também estão incluídos na lista de utilizações abusivas", lê-se numa nota publicada na página da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO).

A associação explica que, caso a resposta seja afirmativa, exige que o Facebook explique de que forma vai eliminar as consequências e riscos para os utilizadores afetados, como serão compensados, bem como irá garantir, no futuro, a "correta aplicação e o respeito" pelos direitos dos consumidores.