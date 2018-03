Actualidade

Os acontecimentos de 1968, dos levantamentos de maio, em França, aos assassínios de Robert Kennedy e Martin Luther King, nos EUA, dominam os Encontros de Fotografia de Arles, que decorrem de 02 de julho a 23 de setembro.

A programação da 49.ª edição dos Encontros Internacionais de Fotografia de Arles, anunciada hoje, segue a linha de contestação dos acontecimentos de há 50 anos, desde o Maio de 68, com os protestos estudantis e a greve geral, em França, à oposição à Guerra do Vietname e às políticas segregacionistas dos Estados do Sul, nos Estados Unidos, tomando como referência o líder negro Martin Luther King e o senador Robert Kennedy, candidato democrata à presidência.

Com o 'slogan' de maio - "Camarada, o velho mundo fica para trás" - uma primeira exposição vai mostrar imagens inéditas de arquivos de polícia e de agências de fotografia, assim como uma coleção de cartazes, como destacou o diretor dos encontros, Sam Stourdzé.