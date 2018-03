Actualidade

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, disse hoje que as questões do interior são uma das prioridades do partido e desafiou as pessoas a partilharem as suas preocupações e prioridades para o país.

"Estamos em Castelo Branco para mais um ciclo 'Ouvir Portugal' e estive na rua a contactar com as pessoas, a desafiá-las para partilharem connosco as suas preocupações e prioridades para o país, tendo em conta, particularmente, as questões do interior que são uma das prioridades do CDS", afirmou Assunção Cristas.

A líder centrista, falava em Castelo Branco, onde se deslocou para participar na quinta sessão da iniciativa "Ouvir Portugal - Portugal visto de dentro", promovida pelo seu partido.