Cinema

O filme “Sicilian Love Story”, dos realizadores Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, abre no próximo dia 4 de abril a 11ª edição da Festa do Cinema Italiano.

A Festa do Cinema Italiano 2018 começa no cinema São Jorge, em Lisboa, com cerca de 50 filmes a exibir entre os dias 4 e 12 de abril, mas até junho a programação do evento coinematográfico estende-se a outras cidades, nomeadamente Porto, Cascais, Setúbal, Évora, Aveiro, Tomar, Viana do Castelo e Caldas da Rainha.

A programação deste ano abrirá com a antestreia de um conto fantástico inspirado numa história verídica ocorrida na década de 1990 envolvendo a máfia italiana, Sicilian Love Story – entre as antestreias confirmadas, destaque ainda para Nico, 1988, de Susanna Nicchiarelli, filme biográfico sobre a cantora e modelo alemã que integrou os Velvet Underground; e The Place, uma comédia de Paolo Genovese que terá honras de encerramento do festival.

Ainda na agenda da 11ª edição do evento que se dedica à 7ª Arte italiana, de salientar que o realizador Marco Tullio Giordana estará em Lisboa durante o certame para apresentar o seu mais recente filme, Nome di donna, e a Festa do Cinema Italiano aproveitará ainda para recuperar outra obra do cineasta transalpino, o aclamado A Melhor Juventude, longa-metragem de seis horas que percorre a história da Itália contemporânea através de uma saga familiar com várias décadas.

O programa deste ano vai revisitar ainda alguns clássicos, nomeadamente Cinema Paraíso, de Giuseppe Tornatore, e O carteiro de Pablo Neruda, de Massimo Troisi e Michael Radford.