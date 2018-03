Greve/Enfermeiros

A adesão à greve dos enfermeiros foi de 64% no período da manhã e 67,4% na tarde, disse fonte sindical, enaltecendo a publicação do instrumento que consagra as 35 horas para os enfermeiros em contrato individual de trabalho.

"Faço um balanço extremamente positivo do primeiro dia de greve. Hoje foi publicado o instrumento de regulação coletiva de trabalho que irá permitir a passagem para as 35 horas dos enfermeiros com contrato individual de trabalho, o que é muito positivo", disse à agência Lusa Guadalupe Simões, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses.

A dirigente sindical lembrou que desde que a greve foi convocada, o Governo já assinou o protocolo negocial de revisão da carreira de enfermagem, publicou o suplemento remuneratório para os enfermeiros especialistas e assumiu não avançar com a diminuição de competências das unidades de cuidados na comunidade.