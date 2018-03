Skripal

Alguns Estados membros da União Europeia estão a equacionar a hipótese de expulsar diplomatas russos, após o envenenamento com arma química do ex-espião russo Sergueï Skripal em Inglaterra, indicou hoje um responsável europeu em Bruxelas.

"Alguns membros estão a considerar possíveis expulsões de diplomatas russos ou chamar os seus próprios diplomatas", declarou o responsável, a coberto do anonimato, no final do primeiro dia de uma cimeira europeia em que os 28 acusaram a Rússia de estar "muito provavelmente" por detrás do envenenamento de Sergueï Skripal e da filha, a 04 de março, em Salisbury, no sudoeste de Inglaterra, e decidiram chamar o embaixador da UE na Rússia para "consultas".

O envenenamento de Sergueï Skripal desencadeou uma grave crise nas relações já glaciais entre Moscovo e o Ocidente e foi seguido da expulsão de 23 diplomatas russos de território britânico e do congelamento das relações bilaterais.