Actualidade

Pelo menos 13 pessoas morreram e várias outras ficaram feridas na madrugada de hoje no incêndio de um edifício na Cidade de Ho Chi Minh, capital económica do Vietname, anunciaram as autoridades.

Segundo o 'site' de informação oficial VietnamPlus, incêndio do Carina Plaza deflagrou pelas 00:00 locais no parque de estacionamento subterrâneo que liga os diversos blocos do imóvel e rapidamente alastrou aos andares superiores, tendo os bombeiros demorado várias horas a circunscrever as chamas.

"Treze pessoas morreram e mais de uma dezena de outras ficaram feridas. Morreram por asfixia", disse uma funcionária, a coberto do anonimato, acrescentando que a causa do incêndio não foi ainda identificada.