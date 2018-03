Actualidade

Sete distritos do continente vão estar no sábado sob aviso laranja devido à previsão de agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa vão estar entre as 06:00 e as 18:00 de sábado sob aviso laranja devido à previsão de ondas de noroeste com 05 a 06 metros, podendo atingir os 10/12 metros de altura máxima.

O aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de quatro, indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.