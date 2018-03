Actualidade

A nova alameda da Rua da União, no Barreiro, vai ser inaugurada no domingo, depois de um investimento de 1,5 milhões de euros, numa zona onde também vai ser apresentado o maior mural do artista Vhils.

"A requalificação ambiental e urbanística, visando melhorar as condições de utilização do território aos clientes deste parque empresarial e à população da cidade do Barreiro, são parte fundamental da missão da Baía do Tejo", disse Jacinto Pereira, presidente do conselho de administração da Baía do Tejo.

A Rua da União liga o parque empresarial da empresa pública Baía do Tejo, no Barreiro, ao centro da cidade.