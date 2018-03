Actualidade

(CORREÇÃO) Lisboa, 23 mar (Lusa) - A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) vai entrar no capital da Caixa Económica do Montepio Geral, confirmou o provedor da instituição, Edmundo Martinho, em entrevista hoje à TSF e ao Diário de Notícias.

O provedor da SCML adiantou que o negócio será fechado nas próximas semanas e "entrará numa dimensão que está em linha com o que a própria associação mutualista decidiu na semana passada de autorizar a direção da mutualista a alienar até 2% do seu capital".

De acordo com a TSF, a Santa Casa não vai entrar sozinha naqueles 2%, avançando com outras misericórdias e Instituições Particulares de Segurança Social (IPSS) para alcançar o investimento necessário, sendo que o valor a entregar pela SCML pode chegar no máximo aos 30 milhões de euros, ou seja 4% do ativo da instituição.(NOVA VERSÃO EXPLICITANDO NO TERCEIRO PARÁGRAFO A INFORMAÇÃO SOBRE O VALOR DO INVESTIMENTO DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA).