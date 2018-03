Greve/Enfermeiros

O Sindicato dos Enfermeiros vai hoje pedir uma reunião urgente com os ministros das Finanças e da Saúde para discutir um plano de contratação de profissionais e para resolver o pagamento das horas extraordinárias em dívida aos enfermeiros.

No segundo dia de greve dos enfermeiros, a adesão no turno da manhã está a registar níveis entre os 70 e os 80% a nível nacional, segundo o presidente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), que sublinha ainda que já houve algumas evoluções nas reivindicações sindicais.

Dos 15 pontos que motivavam a marcação desta greve de dois dias, José Carlos Martins admite que houve avanços em relação a cinco deles.