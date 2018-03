Actualidade

A secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência admitiu hoje atrasos no pagamento da Prestação Social para a Inclusão (PSI), mas garantiu que até maio todos os beneficiários estarão a receber o subsídio.

"Houve atrasos, sim houve, mas neste momento eles estão maioritariamente superados e assumimos aqui o compromisso que, até maio, as pessoas estarão a receber, todas elas, a sua prestação social para a inclusão", disse Ana Sofia Antunes no debate parlamentar de urgência requerido pelo BE sobre "Políticas para a inclusão das pessoas com deficiência".

A questão foi levantada no início do debate pelo deputado do Bloco de Esquerda Jorge Falcato, afirmando que quase seis meses depois da entrada em vigor da PSI, "muitas pessoas que a solicitaram, e a ela têm direito, ainda não a receberam".