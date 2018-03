Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Santos Silva, disse hoje que "a China sabe qual é o sistema que deve vigorar em Macau", comentando a polémica à volta da retirada do convite a três escritores.

Questionado sobre a polémica à volta da retirada do convite para participarem no Festival Literário de Macau a três escritores, com receios de que pudessem ser barrados à entrada pelas autoridades chinesas, Santos Silva recordou que os termos da passagem de soberania de Macau para a China "são muito claros".

"Os termos são muito claros, e foram acordados entre Portugal e a China para a passagem de Macau para a plena soberania chinesa; seguem estritamente o princípio 'um país, dois sistemas', e todos os nossos amigos chineses sabem bem qual é o sistema que deve vigorar em Macau", disse o chefe da diplomacia portuguesa aos jornalistas, à margem de uma conferência sobre a Nova Rota da Seda, que decorre hoje no ISEG, em Lisboa.