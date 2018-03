Actualidade

O CDS-PP anunciou que vai pedir hoje esclarecimentos ao Governo sobre a entrada da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) no capital do Montepio, admitindo avançar depois com uma iniciativa legislativa que permita ao parlamento travar o negócio.

"Para o CDS-PP, é fundamental que o Governo assuma as suas responsabilidades e não se esconda atrás da Santa Casa. Hoje mesmo, apresentaremos uma questão ao Governo pedindo que assuma se se reconhece ou não nesta avaliação que está subjacente a uma decisão que para nós continua a ser incompreensível", afirmou o deputado do CDS-PP Filipe Anacoreta Correia, em declarações aos jornalistas no parlamento.

Depois, explicou, se o Governo não conseguir "demonstrar a racionalidade social ou financeira" da decisão, o CDS entende que há condições para que a operação possa ser "impedida, vetada" pela Assembleia da República.