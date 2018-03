Lajes

Os projetos de resolução que reivindicam a limpeza ambiental dos solos na ilha Terceira, nos Açores, foram hoje aprovados no parlamento, com as bancadas a exigir que o Governo tome a responsabilidade na descontaminação.

Dos seis documentos que foram apreciados, os projetos de resolução do PS, Os Verdes e CDS-PP foram aprovados por unanimidade, enquanto os projetos do PSD, BE, e PAN contaram com a abstenção do Partido Socialista e votos favoráveis das restantes forças políticas.

O presidente da mesa da Assembleia da República em exercício, Jorge Lacão, referiu no final da votação que o pedido do PCP, feito pelo deputado António Filipe, em se encontrar um texto global e não seis projetos de resolução com, praticamente, o mesmo conteúdo, seria analisado em conferência de líderes.