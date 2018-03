Actualidade

A greve dos trabalhadores da empresa concessionária da mina de Neves-Corvo, no concelho de Castro Verde, distrito de Beja, prevista para a próxima semana, foi hoje desconvocada, disse à agência Lusa fonte sindical.

"A Somincor já superou os objetivos de extração e produção para o primeiro trimestre deste ano e, por isso, não faz sentido uma greve de trabalhadores nesta altura, porque não iria ter o impacto pretendido" na atividade da empresa, explicou o dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira (STIM) Luís Cavaco.

Como tal, o STIM, depois de auscultar os trabalhadores da Somincor, decidiu desconvocar hoje a greve, que estava prevista para dois períodos intercalados, o primeiro entre as 05:00 de segunda-feira e as 06:00 de terça-feira e o segundo entre as 05:00 de quarta-feira e as 06:00 de dia 30 deste mês.