Actualidade

Cerca de 60 municípios já aderiram ao programa de dispensa gratuita de medicamentos para doentes crónicos carenciados da Associação Dignitude, foi hoje anunciado na Lourinhã.

Depois de a associação ter em janeiro estabelecido uma parceria com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, são já cerca de 60 os que aderiram ao programa Abem - Rede Solidária do Medicamento, disse à agência Lusa a presidente do conselho geral e de supervisão da Associação Dignitude, Maria de Belém Roseira.

"Cobrimos todo o Portugal continental e regiões autónomas e há apenas dois distritos onde nenhum ainda assinou formalmente", acrescentou.