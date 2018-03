Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, comentou hoje, em Bruxelas, que as propostas que o ministro do Trabalho apresenta hoje na reunião da Concertação Social "é aquilo que consta do Programa de Governo" e visa "combater a precariedade".

"O que iremos apresentar é aquilo que consta do Programa de Governo, que é conhecido há dois anos e meio, que será agora concretizado pelo senhor ministro do Trabalho logo à tarde, na reunião da Concertação Social, e que visa combater a precariedade e reforçar a estabilidade e a qualidade do trabalho em Portugal", declarou, quando questionado sobre o assunto durante a conferência de imprensa após participar no Conselho Europeu.

O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social apresenta hoje na reunião da Concertação Social as propostas para limitar os contratos a termo e dinamizar a contratação coletiva, com centrais sindicais e confederações patronais a defenderem posições distintas.