Actualidade

A associação Transparência e Integridade defendeu hoje a suspensão imediata do programa 'vistos gold', tendo em conta o risco de facilitar o branqueamento de capitais e de abrir as fronteiras do espaço Schengen ao crime organizado.

Num encontro com jornalistas, em Lisboa, a Transparência e Integridade Portugal, rede global de organizações não governamentais anticorrupção presente em mais de 100 países, denunciou aquilo que considera os riscos mais evidentes das autorizações de residência para atividade de investimento, conhecidas por 'vistos gold', designadamente branqueamento de capitais, financiamento de crime organizado ou terrorismo e fuga aos impostos.

"Corremos o risco de estar a abrir as fronteiras do espaço Schengen ao crime organizado", referiu ainda a associação cívica, citando recentes investigações.