A duração máxima dos contratos a termo vai reduzir-se de três para dois anos e as empresas vão passar a ter menor margem para renovações, segundo propostas de alteração à lei laboral que o Governo apresenta hoje aos parceiros sociais.

A medida faz parte de um pacote que o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, apresenta esta tarde na Concertação Social com vista à redução da segmentação do mercado de trabalho e dinamização da contratação coletiva, não estando ainda fechadas.

Segundo a proposta do Governo, a duração máxima dos contratos a prazo, atualmente de três anos com a possibilidade de três renovações, vai passar a ser de dois anos.