O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, apelou hoje à Renamo, principal partido da oposição, para evitar novas exigências na proposta de descentralização do país, assinalando que a busca de uma paz duradoura exige coragem e paciência.

"A expetativa de todos os moçambicanos é que a Renamo não atrase o processo com novas exigências", afirmou Filipe Nyusi, falando na abertura da II Sessão Ordinária do Comité Central (CC) da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, reunião que se iniciou hoje na cidade da Matola, subúrbios da capital.

Falando na qualidade de presidente da Frelimo, Filipe Nyusi afirmou que, caso a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) leve à Assembleia da República novos elementos em torno da proposta de revisão pontual da Constituição, estará a violar os consensos que alcançou com o líder do partido, Afonso Dhlakama.