Actualidade

A decisão do Conselho de Veteranos que contrariou o resultado do referendo aos estudantes de Coimbra, que terminava com a garraiada na Queima das Fitas, foi considerada nula, disse hoje à agência Lusa o Dux Veteranorum.

O Conselho de Veteranos da Universidade de Coimbra decidiu em reunião, no dia 21, que a garraiada permanece na Queima das Fitas de Coimbra, indo assim contra a decisão do referendo, através do qual 70,7% dos estudantes votaram pelo seu fim.

"Após esta reunião, foi-me participado que, pelo menos, um dos elementos que participou na acesa discussão que ocorreu no passado dia 21 e que participou na votação não auferia de uma posição na Hierarquia Praxística que tal lhe permitisse. Com base nas normas de funcionamento do Conselho de Veteranos, a comprovação dos factos reportados torna nulas as decisões tomadas nessa reunião, dado que a participação dessa pessoa enviesou quer a discussão quer a votação final", explicou o Dux.