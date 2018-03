Incêndios

O ministro-adjunto do primeiro-ministro considerou hoje "normal" o apelo do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) aos sapadores florestais para trabalharem sábado numa limpeza de matas com António Costa, dado o esforço coletivo em causa.

À margem das II Jornadas da Floresta de Arouca, Pedro Siza Vieira reagia assim à manchete do jornal "i", que diz "Instituto das Florestas oferece duas folgas a sapadores que forem trabalhar com Costa".

O jornal refere ainda o desagrado de algumas autarquias face às instruções que o ICNF terá dirigido a 10 câmaras municipais do distrito de Portalegre, para recompensarem os sapadores florestais com duas folgas.